Koen Persoons wordt Head of Football bij Club NXT

Persoons kondigde donderdag zijn afscheid als speler aan. Hij was nog aan de slag bij KVK Ninove, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in tweede nationale. En nu volgt dus een nieuwe stap in zijn carrière. Hij was intussen ook al personal coach en met David Hubert richtte hij ‘Play and move’ op, dat jeugdstages organiseerde. In het verlengde daarvan zal hij voortaan de lijnen uitzetten op de academie van Club Brugge. Hij volgt Tim Smolders op, die Head of Academy was.