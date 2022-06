Beroemdste gravelrace ter wereld overschaduwd door moord op toptalent na affaire

De Nederlander Ivar Slik won zaterdag in de VS de Unbound Gravel 200. Dat is de belangrijkste gravelfietswedstrijd ter wereld, zeg maar de Tour de France van het fietsen op onverharde wegen. Maar de race werd overschaduwd door een passionele moord op één van de grootste talenten van het wereldje.

De moord op de 25-jarige wielrenster Moriah Wilson op 11 mei houdt Amerika en de gravelfietsgemeenschap al een maand in zijn greep. Ex-wielerprof Laurens ten Dam (41) maakte de affaire, die alles weg heeft van een noodlottig liefdesdrama, van dichtbij mee. “Dit heeft een grote schaduw over onze trip gelegd”, aldus Ten Dam, die zaterdag vierde werd in de race.

Wilson was een bekende naam binnen het gravelfietsen. “Ze kwam als een komeet in de gravelscene”, aldus Ten Dam recent in zijn podcast Live Strong Ride Fast. “Ze werkte op kantoor als inkoper van fietsframes, best saai werk eigenlijk. Ze was eerst alpine-skiester. Maar toen kreeg ze een blessure, ging fietsen en daar bleek ze goed in. Ze kwam compleet onbevangen binnen en begon meteen te winnen. Zoals zoveel mensen had ook ik een zwak voor haar. Het was gewoon een prachtig verhaal.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op 11 mei wordt het lichaam van Wilson levenloos teruggevonden in een appartement in Austin. Ze is met pistoolschoten om het leven gebracht. De politie heeft al snel een verdachte in het vizier: Kaitlin Amstrong, eveneens fietster en bovendien de vriendin van gravelgrootheid Colin Strickland, die in 2019 zegevierde in Unbound en als vriend wordt gezien door Ten Dam.

Strickland had een kortstondige relatie met Wilson. Hij en Armstrong waren op dat moment tijdelijk uit elkaar. Toen ze weer bij elkaar kwamen, bleven Wilson en Strickland elkaar echter zien. Zo ook op 11 mei. Ze bezoeken een zwembad en dineren samen. Strickland brengt Wilson op zijn motor terug naar haar appartement en vertrekt naar huis. Niet veel later rijdt de jeep van Amstrong de straat in en wordt Wilson later dood teruggevonden.

Kaitlin Armstrong — © AP

Na het zien van beveiligingsbeelden en het vinden van het moordwapen in het huis van Strickland en Armstrong, wordt Amstrong gearresteerd. Uitgerekend op het moment dat de politie het nieuws aan Strickland meldt, zitten de ex-wielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker tegenover de Amerikaan. “We wilden Colin een hart onder de riem steken. Eigenlijk zouden we zelfs in zijn huis slapen, het huis dat helemaal onderzocht werd en waar het vermoedelijke moordwapen gevonden werd. Maar toen werd Colin gebeld, waar we bij zaten. De politie. Dat zijn auto gezien was bij het huis waar Moriah vermoord was. Je had zijn gezicht moeten zien. Hij had ons niets verteld. En zelf wilde hij misschien wel tegen beter weten in geloven in de onschuld van Kaitlin. We dachten ook dat we zouden worden aangehouden door de politie, want we waren kort na de moord gewoon 24 uur met Colin geweest. Dat is niet gebeurd, maar het was heel eng.”

Vanwege een procedurefout rond haar geboortedatum wordt Armstrong echter al snel weer vrijgelaten. Inmiddels ontbreekt van haar ieder spoor. Ze ie voor het laatst gezien op het vliegveld van Austin, waar ze een vlucht naar New York pakte. De politie heeft een opsporingsbericht uitgevaardigd. Tot dusver zonder resultaat. “De gravelwereld was al in shock, maar nu helemaal”, aldus Ten Dam.