Thierry Neuville redt Rally van Sardinië met zege in Power Stage, eindoverwinning voor Ott Tänak

Thierry Neuville (Hyundai) verlaat de Rally van Sardinië, na zijn opgave op zaterdag, toch nog met vijf punten dankzij de zege in de Power Stage, de slotrit van zondag. De overwinning in de vijfde manche van het WK rally ging naar de Est Ott Tänak, die Hyundai daarmee zijn eerste zege van het seizoen bezorgde.

Het was een frustrerend weekend voor Neuville, die nochtans goed begonnen was door op donderdagavond de leiding te nemen. Op vrijdag kreeg hij echter af te rekenen met transmissieproblemen, waardoor hij op de negende plaats verzeild geraakte. Tot overmaat van ramp crashte hij vervolgens op zaterdag, met een noodgedwongen opgave tot gevolg.

Neuville vertrok op zondag met de bedoeling punten te scoren in de Power Stage. Hij spaarde zijn banden in klassementsproeven 18 en 20, maar pakte wel de zege in de negentiende klassementsproef.

De Belg, die de Rally van Sardinië twee keer won in 2016 en 2018, zette ook de snelste tijd neer in de afsluitende rit en redde op die manier enigszins de meubelen.

Vooraan domineerde Tänak de wedstrijd. Hij profiteerde van de opgave van Esapekka Lappi op zaterdag. Het was de 15e WK-overwinning voor de wereldkampioen van 2019, de eerste sinds februari 2021.

De Ier Craig Breen (Ford) en de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) vervolledigden het podium op respectievelijk 1:03.2 en 1:33.0.

In het algemene klassement staat Kalle Rovanperä, die in Sardinië vijfde werd in een race die hem niet echt lag, nog steeds aan de leiding met 120 punten. Hij heeft een ruime voorsprong op Neuville (65) en Tänak (62). In het klassement van de constructeurs gaat Toyota nog steeds aan de leiding (200), maar Hyundai sluipt dichterbij (161).

De Safari, de Rally van Kenia, is de volgende tussenstop van het WK en vindt plaats van 23 tot 26 juni.

Uitslag:

1. Ott Tänak - Martin Järveoja (Est/Hyundai) in 3u10:59.1

2. Craig Breen - Paul Nagle (Ier/M-Sport Ford) +1:03.2

3. Dani Sordo - Candido Carrera (Spa/Hyundai) +1:33.0

4. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (Fra/M-Sport Ford) +2:09.4

5. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +3:02.8

6. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (Jap/Ier/Toyota) +4:02.6

7. Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBr/Zwe/M-Sport Ford) +5:23.6

8. Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov (Rus/Skoda Fabia) +7:37.7 (1e in WRC2)

9. Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Spa/Citroën WRC2) +8:05.7

10. Jari Huttunen - Mikko Lukka (Fin/Ford WRC2) +8:10.8

. Uitslag Power Stage (KP21):

1. Neuville 5 ptn

2. Rovanperä 4 ptn

3. Evans 3 ptn

4. Lappi 2 ptn

5. Katsuta 1 pt

Winnaars KP’s: Neuville (KP1, KP19, KP21), Evans (KP2), Lappi (KP3, KP7), Sordo (KP4, KP5), Tänak (KP6, KP10, KP11, KP13, KP14, KP15, KP16, KP18, KP20), Breen (KP12)

Klassementsproeven 8 en 9 werden geannuleerd, klassementsproef 17 werd onderbroken.

WK-tussenstand piloten:

1. Kalle Rovanperä (Fin) 120 ptn

2. Thierry Neuville (BEL) 65

3. Ott Tänak (Est) 62

4. Craig Breen (Ier) 52

5. Takamoto Katsuta (Jap) 47

6. Elfyn Evans (GBr) 39

7. Dani Sordo (Spa) 34

8. Sébastien Loeb (Fra) 27*

9. Gus Greensmith (GBr) 26

10. Sébastien Ogier (Fra) 19*

11. Pierre-Louis Loubet (Fra) 18

. WK-tussenstand constructeurs:

1. Toyota 200 ptn

2. Hyundai 161

3. M-Sport/Ford 120

4. Toyota 53