KMI kondigt code oranje af in Limburg: “Intense buien, meer dan 40 liter per vierkante meter verwacht”

Het KMI kondigt in de provincies Antwerpen en Limburg zondagnamiddag waarschuwingscode oranje af wegens onweer. Ook in een aantal Waalse provincies wordt code oranje van kracht.

“Aan het begin van deze namiddag trekt een golf van plaatselijk intense buien soms vergezeld van onweer over ons land. Dit wordt gevolgd door een andere reeks vrij actieve buien en onweders vanaf Frankrijk. In meerdere streken ten zuiden van Samber en Maas en evenals in de provincies Limburg en Antwerpen verwachten we meer dan 40 l/m2 regen in 6 uur tijd. Lokaal is er kans op hagel en windstoten”, aldus het KMI.

Op andere plaatsen is code geel nog van kracht. Er vallen ook buien, mogelijk vergezeld van onweer, en er wordt zo’n 10 tot 30 l/m2 regen verwacht. Hoe meer naar het westen, hoe meer de buienneiging afneemt.

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, blijft geactiveerd.