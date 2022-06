Drie kandidaten (waaronder Turkije) hengelen naar de start van de Giro van volgend jaar

De Giro is nog maar pas afgelopen, of het ‘gouden kalf’ van organisator RCS is alweer in de media met de start van de volgende Ronde van Italië. Zo zou Slovenië na twee passages wild zijn om La Grande Partenza te organiseren. Ook Turkije zou staan te drummen om het Romeinse circus naar daar te halen.

In eigen land heeft de regio Abruzzen al via woordvoerder Maurizio Formichetti laten weten dat ze doodgraag ‘La Grande Partenza’ willen hebben. De Italiaan doet het idee op de website www.tuttobiciweb.it uit de doeken. Voor die start in de Abruzzen liggen er al twee scenario’s op tafel. Een project gaat over de provincies L’Aquila en Pescara, zelfs voor de openingstijdrit zijn al twee pistes uitgedokterd. In de hoofdzetel in Milaan zouden ze de knoop nog niet hebben doorgehakt.