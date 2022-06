Twee verloren finales op Roland Garros op evenveel dagen: Gauff trekt ook aan kortste eind in vrouwendubbel

De Amerikaanse Cori Gauff heeft zondag aan de zijde van haar landgenote Jessica Pegula, daags na haar verloren finale in het enkelspel, ook aan het kortste eind getrokken in de finale van het vrouwendubbelspel op Roland Garros. Thuisspeelsters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic toonden zich in drie sets te sterk: 2-6, 6-3 en 6-2.