Britse tabloids speculeren over nieuwe zwangerschap van Pippa Middleton na deze foto

Is Pippa Middleton opnieuw zwanger? Die vraag stellen de Britse tabloids alvast, nadat de schoonzus van de Britse prins William tijdens het jubileumconcert voor Queen Elizabeth gefotografeerd werd met een opvallend buikje.

jvh Bron: The Mirror

Pippa Middleton (38) is sinds 2017 getrouwd met James Matthews, een voormalige professionele autoracer. Ze hebben samen al twee kinderen: Arthur (3) en Grace (1).

“Het feestje op het paleis was er één vol verrassingen, waaronder de onthulling dat Pippa Middleton haar derde kind verwacht”, titelde Hello! Magazine. “De zus van de hertogin van Cambridge staat notoir op haar privacy, en heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd”, klonk het verder. Maar PageSix beweert zeker te weten dat Middleton zwanger is, met een bron die claimt het koppel “erg gelukkig is”, en dat “Pippa een geboren moeder is”.