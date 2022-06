Lewandowski wil absoluut weg bij Bayern, maar Rekordmeister laat hem niet vertrekken: “Een contract is een contract”

Robert Lewandowski (33) wil absoluut weg bij Bayern München. Maar de recordkampioenen wil zijn Poolse goalgetter niet laten gaan. “Een contract is een contract”, zette Bayern-president Herbert Hainer de puntjes op de i in een interview met Bild Am Sonntag.

Lewandowski heeft nog één jaar contract bij Bayern München, maar wil nog deze zomer vertrekken. “Mijn verhaal bij Bayern is voorbij”, sprak de topschutter afgelopen maandag op een persconferentie met de Poolse nationale ploeg. “Ik kan me niet meer voorstellen dat we in de toekomst verder in goede verstandhouding kunnen samenwerken. Ik hoop dat ze me niet houden, enkel en alleen omdat ze dat kunnen. Een transfer is de beste oplossing voor beide partijen.”

Bij Bayern reageren ze als door een wesp gestoken op de woorden van Lewandowski. Algemeen directeur Oliver Kahn antwoordde dinsdag al kordaat, zondag zette voorzitter Hainer de puntjes op de i.

“We hebben altijd gezegd dat Robert Lewandowski een contract heeft tot 30 juni 2023 bij FC Bayern. En een contract is een contract!”, maakt Hainer duidelijk. “Waar gaan we heen als een speler een contract voortijdig kan beëindigen terwijl wij als club hem tot de laatste dag van de termijn volledig zouden moeten betalen? Dat kan niet.”

Ik ben een beetje verbaasd dat Robert voor de openbare weg heeft gekozen, ik zou het niet gedaan hebben als ik hem was. Hij zit al heel lang bij FC Bayern, heeft bij ons veel titels gewonnen: de Champions League, acht keer Duits kampioen, hij is twee keer wereldvoetballer geworden als Bayern-speler. Ik denk dat hij heel goed weet wat hij bij Bayern heeft, namelijk een club die zijn spelers heel goed behandelt, die er alles aan doet om ze op hun best te laten presteren. En ik moet zeggen: Waardering is geen eenrichtingsverkeer!”

FC Barcelona zou naar het schijnt een bod van 32 miljoen euro hebben gedaan op Lewandowski. Maar dat werd afgewimpeld door Bayern. “We zijn gelukkig in een positie dat we geen financiële problemen hebben. We willen de beste spelers hebben en Robert is een van de beste. Daarom ga ik er vast van uit dat hij komend seizoen weer voor ons speelt.”