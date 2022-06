In deze stad is het zo warm dat Joe hamburgers op zijn dashboard kan bakken

Zomer in Arizona, dat betekent temperaturen tegen de 40 graden celcius. Joe Brown (20), een inwoner van Phoenix, een van de grootste steden in de Amerikaanse staat Arizona vroeg zich af of je bijvoorbeeld de hitte in je auto nuttig kan gebruiken. Hij besloot te proberen hamburgers te bakken op zijn dashboard. Buiten was het 37 graden, in zijn auto op een gegeven moment meer dan 90 graden (!). En daarmee slaagde zijn test met glans. Perfect gebakken hamburgers, zonder ook maar een beetje elektriciteit of gas te moeten gebruiken.