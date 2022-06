“Chute dans le peloton”: Al twee(!) renners na 13 km naar huis in de Dauphiné

Vallen nog voor de officiële start van de koers: het is van alle tijden. Zondagmiddag was het de beurt aan Imanol Erviti, de in november 39-jarige Spanjaard van Movistar die bekend is als coureur van de Vlaamse voorjaarskoersen. Nog voor de start ging hij tegen de grond.

De medische dienst lapte hem wat op, maar vroeg in de koers moest hij toch opgeven en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Valence. En dan was er na 13 kilometer al de volgende val waarbij de Duitser Niklas Märkl van Team DSM betrokken was. Voor de 23-jarige Duitser was de Worldtour-rittenkoers ook al voorbij nog vooraleer de achtdaagse goed en wel begonnen was. (hc)