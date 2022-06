Straks eindzege 14 in Parijs en 22e grandslam voor Rafael Nadal? De carrière van de gravelkoning in cijfers

Rafael Nadal staat zondag om 15u voor de veertiende keer in de finale van het mannenenkelspel op Roland Garros. Hij gaat voor een historische veertiende eindzege in Parijs en een al even mythische 22e grandslamoverwinning. De carrière van Rafa in cijfers.

0: Het aantal keer dat Rafael Nadal en Capser Ruud tegenover elkaar op het tenniscourt hebben gestaan. De finale van Roland Garros wordt de allereerste ontmoeting tussen de twee.

0: Het aantal keer dat Rafael Nadal een finale van Roland Garros verloren heeft. Hij speelde er dertien.

2: Het aantal olympische gouden medailles in het bezit van Nadal. Hij won olympisch goud in het enkelspel in 2008 en het dubbelspel in 2016.

3: Het aantal sets dat Nadal verloor tijdens deze editie van Roland Garros. Twee in zijn vierde ronde tegen Auger-Aliassime, eentje in zijn kwartfinale tegen Djokovic.

5: De huidige rangschikking van Nadal op de wereldranglijst. Na Roland Garros wipt hij opnieuw naar plek vier. Sinds 2005 stond hij onafgebroken in de top-tien van het mannentennis. Het is van 20 januari 2020 geleden dat Nadal op nummer één stond.

7: Het aantal toernooien dat Nadal dit seizoen heeft gespeeld. Dat is al evenveel als in 2020 en 2021 in een héél jaar.

8: Het aantal keer dat Nadal gespeeld heeft op zijn verjaardag op Roland Garros. Dat is 3 juni. Afgelopen vrijdag werd de Spanjaard 36 tijdens zijn halve finale tegen Zverev.

14: Het aantal keer dat Rafael Nadal vandaag Roland Garros kan winnen. Niemand won ooit meer één en hetzelfde grandslamtoernooi. Novak Djokovic komt het dichtst in de buurt met negen eindzeges op de Australian Open.

15: De leeftijd waarop het proftennisser werd in 2001.

21: Het aantal grandslamtoernooien dat de Spanjaard op zijn palmares heeft staan: 13x Roland Garros, 4x US Open, 2x Australian Open, 2x Wimbledon. Novak Djokovic en Roger Federer tellen er elk 20.

81: Het aantal matchen dat Nadal ongeslagen was op gravel tussen 2005 en 2007.

83,3%: Het percentage gewonnen matchen van Nadal. Niemand doet beter. Al komt Novak Djokovic (83,1%) aardig in de buurt.

91: ATP-titels, waarvan 62 op gravel. Daarbij 11x Monte Carlo, 10x Rome en 5x Madrid. Een zege op Roland Garros brengt hem naast Ivan Lendl. Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) lijken buiten schot.

111: Het aantal wedstrijden dat Nadal won op Roland Garros. Hij verloor 3 keer.

209: Het aantal weken dat Rafael Nadal op nummer één stond op de wereldranglijst.

2.200.000: Het prijzengeld in euro dat Nadal opstrijkt als hij straks de finale wint. Verliest hij, dan krijgt nog de helft: €1.100.000. Van die riante som moeten nog wel belastingen af.

21.460.000: Het jaarlijkse bedrag dat Nadal opstrijkt aan inkomsten buiten de tennisbaan: sponsors, portretrechten, reclame, merchandising,...

119.720.000: Het totale prijzengeld in euro dat Nadal in zijn carrière al bij elkaar tenniste. Enkel Djokovic (145 miljoen euro) en Federer (121 miljoen euro) verdienden meer.

466.000.000: Het ruw geschatte bruto totaalbedrag in euro dat Nadal in zijn carrière bijeenhaalde op en naast het tennisveld. Daarmee doet hij nipt beter dan Djokovic, maar Roger Federer verdiende het dubbele.