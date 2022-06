Regen teistert Extrema Outdoor: grote drukte verwacht bij overkapte stages

Het is maar hopen dat de afsluitende dag van Extrema Outdoor niet helemaal in het water valt. Weerman Ruben Weytjens is aanwezig op het festival en hield gisteren nog een noodoverleg met de organisatie over de dreiging van het slechte weer. Uiteindelijk werd er beslist om het programma niet te wijzigen. “Voorlopig is er niet meteen onweer op weg naar Limburg, dus dat is positief. Wel heeft het ondertussen al goed geregend. Maar het festival kan vandaag gewoon veilig doorgaan.”

“Alles gaat gewoon door volgens plan”, stelt woordvoerder Lomme Valkeneers. De deuren zijn gewoon geopend zoals gepland om 12 uur. Er was even sprake om wat later te starten door de dreigende onweerszone, maar onze weerman heeft ons ingelicht dat we daar niet meer voor hoeven vrezen. We verwachten niet direct dat er veel mensen gaan thuisblijven, want na regen volgt natuurlijk zonneschijn! De kans is wel groot dat het vandaag een stuk drukker gaat worden aan District 1,5 en 6. Om de simpele reden dat die podia overkapt zijn.”

Het mag misschien de minste dag zijn qua weer, maar op het vlak van muziek zal het dat allerminst zijn. De organisatie heeft heel wat kleppers opgespaard om Extrema Outdoor in stijl af te sluiten. Vooral voor de laatste uurtjes zouden heel wat festivalgangers zich maar wat graag in meerdere delen splitsen. Met Amelie Lens, Kölsch en Armand van Helden allen tegelijk op de programmatie, zal het moeilijk kiezen zijn.