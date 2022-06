35 zeges op een rij, zes toernooioverwinningen in successie en een enorme overmacht. Waar houdt het op met Iga Swiatek? In de finale van Roland Garros veegde de 21-jarige Poolse de vloer aan met de dappere Coco Gauff. Met 6-1 en 6-3 werd de Amerikaanse verslagen. De zachtaardige Swiatek verandert op de baan in een monster en vreet haar tegenstandsters met huid en haar op.