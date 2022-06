Vulkaan spuwt enorme aswolk uit in de Filipijnen

In het oosten van de Filipijnen heeft een vulkaan zondag een enorme aswolk uitgespuwd, waardoor verschillende bewoners in de buurt moest worden geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen voor nog verdere uitbarstingen.

De explosie van de vulkaan Bulusan, op het platteland van de provincie Sorsogon, duurde ongeveer 17 minuten en zorgde voor een rookwolk van minstens een kilometer. Het alarmniveau werd als reactie opgeschaald tot 1 op een schaal van 5, wegens “geringe onrust”.

De uitbarsting werd veroorzaakt door kokend water onder de krater, aldus het Filipijnse instituut voor Vulkanologie. De as trof twee steden in Sorsogon, ongeveer 500 kilometer ten zuiden van hoofdstad Manilla. Er is nog geen sprake van gewonden. In de gemeente Juban werden verschillende mensen, vooral ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, geëvacueerd.

De Filipijnse autoriteiten hebben de bewoners eraan herinnerd buiten een straal van vier kilometer van de vulkaan te blijven. Mensen in de buurt krijgen het advies voorzichtig te zijn “vanwege de verhoogde kans op plotselinge en gevaarlijke uitbarstingen”.

