Colombiaanse president Duque krijgt vijf dagen huisarrest

Een regionale rechtbank in Colombia heeft president Ivan Duque veroordeeld tot vijf dagen huisarrest, aldus plaatselijke media. De president zou geen gevolg hebben aan een uitspraak van het Hooggerechtshof die de regering verplichtte een wachtdienst in te stellen om een nationaal park te beschermen.

Op de vordering van de rechtbank komt veel commentaar, omdat daarmee de immuniteit van het staatshoofd zou worden opgeheven. Een bekende Colombiaanse strafpleiter schreef op Twitter dat enkel het Grondwettelijk Hof klachten over de president zou mogen behandelen. Duque sprak zelf ook van een “onverklaarbare daad, die ongrondwettelijk is”.

Aanleiding van de veroordeling is de verwaarlozing van dieren en planten in het beschermde gebied van het nationaal park Los Nevados. De Colombiaanse regering moest daar voorzien in een een wachtdienst, maar heeft dat tot nu toe nagelaten. President Duque verzekerde wel dat “zijn regering zich inzet voor het behoud van de biodiversiteit”.

Naast de vijf dagen huisarrest, moet Duque ook een boete betalen die overeenkomt met vijftien minimummaandlonen.