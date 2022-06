Natuurbrand woedt in chique buitenwijk van Athene

Ongeveer driehonderd mensen, 65 voertuigen, twee blushelikopters en twee vliegtuigen hielpen bij het bestrijden van de branden. Verspreid over het land zijn zaterdag 61 branden uitgebroken, meldt een woordvoerder van de brandweer. Volgens meteorologen was het in Athene zaterdag rond de 36 graden met daarbij een harde wind die het vuur aanwakkerde.

Het aantal natuurbranden in Griekenland is de laatste jaren sterk toegenomen, volgens Griekse autoriteiten de gevolgen van klimaatverandering. Deze zomer zullen brandweerlieden uit zes Europese landen in Griekenland worden gestationeerd om de branden in te dammen. Het hulpprogramma wordt gefinancierd door de EU, meldde de Griekse staatstelevisie.