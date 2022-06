24-urenshift voortaan mogelijk bij brandweer (onder voorwaarden)

Zo moet het regime in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving, en moet de hulpverleningszone met een risicoanalyse motiveren waarom 24-urenshiften worden ingevoerd. Daarnaast moeten ook de vakbonden worden geraadpleegd. Voorts moet er ook altijd één alternatieve regeling voorhanden zijn, en moeten de kazernes voldoende rustplaatsen en personeel voorzien.

“Brandweerlieden zorgen elke dag met veel enthousiasme en toewijding voor onze veiligheid”, verklaart Verlinden. “Sommige hulpverleningszones en hun medewerkers willen dat zij dat in shiften van 24 uur kunnen doen. Om tot deze beslissing te komen, namen we verschillende aspecten in rekening: de gezondheid en de veiligheid van de personeelsleden, maar ook de veiligheid van de burgers en de operationaliteit van de hulpverleningszones. Met de nieuwe omzendbrief die we aan alle hulpverleningszones bezorgen, vinden we een goed evenwicht tussen het welzijn van de brandweerlieden en de kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers toe.”