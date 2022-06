Team Antwerp derde op 3X3 Ultra Novi Sad Challenger 2022

Op de 3X3 Ultar Novi Sad Challenger 2022 in Servië eindigde Team Antwerp , nummer 3 op de worldranking, op een knappe derde plaats. Naast een pak punten ook goed voor 6.000 dollar aan prijzengeld. De 3X3 Cats hebben zich in Roemenië (Constata) niet kunnen plaatsen voor het 3X3 EK in de Franse hoofdstad Parijs (9-11 september). De 3X3 Lions zijn rechtstreeks geplaatst. De 3X3 Lions en Cats nemen ook deel aan het 3X3 WK in Antwerpen (21 tot 26 juni).

Na de Aziatische tournee in Japan (World Tour), Mongolië (Challenger) en de Filipijnen (World Tour) nam Team Antwerp deel aan een Challenger in het Servische Novi Sad. De eerste wedstrijd in poule C bracht tegen het Poolse Warschau (worldranking 18) een 21-9 overwinning. De tweede partij bracht voor Nick Celis, Bryan De Valck, Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts versus het Litouwse Sakiai Gulbelé (worldranking 6) na een spannende partij een 21-19 nederlaag. De kwartfinale bracht een schitterende overwinning (21-11) tegen de nummer 1 van de wereld, het Servische UB Huishan NE. In de halve finale werd dan weer met 20-13 verloren van het eveneens van Servië afkomstige Liman Huishan NE (worldranking 2). Voor Team Antwerp is deze challenger het laatste toernooi voor het WK met de 3X3 Lions in Antwerpen (21 tot 26 juni). “De volgende weken gaan we ons in eigen land voorbereiden op het WK in de eigen stad,” zei Thibaut Vervoort.

3X3 Cats niet gekwalificeerd voor EK

Op het 3X3 kwalificatietornooi in het Roemeense Constata hebben de 3X3 Cats zich niet kunnen kwalificeren voor het EK (Parijs 9-11 september). In poule A verloren Chloé Bully, Merel Knaepen, Jaleesa Maes en An-Katrien Nauwelaers met 12-11 van Estland en 16-7 van Polen. De 3X3 Lions zijn rechtstreeks gekwalificeerd voor het EK in de Franse hoofdstad Parijs.