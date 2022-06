Haney verslaat Kambosos en wordt eerste onbetwiste kampioen boksen bij de lichtgewichten sinds 1992

Haney is de eerste bokser sinds Pernell Whitaker in 1992 die alle boksgordels bij de lichtgewichten kan verenigen. Daarmee komt de Amerikaan in een exclusief clubje terecht. Slechts zeven andere boksers konden zich in de geschiedenis onbetwist wereldkampioen noemen. Het gaat om Bernard Hopkins (middengewichten), Jermain Taylor (middengewichten), Terence Crawford (superlichtgewichten), Oleksandr Usyk (middengewichten), Josh Taylor (superlichtgewichten), Saul Alvarez (supermiddengewichten) en Jermell Charlo (superweltergewichten).

© EPA-EFE