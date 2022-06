Wout van Aert vlak voor start Dauphiné: “Als ik de Tour-selectie zou mogen maken, was Benoot erbij”

“Het is al een tijdje geleden dat ik nog eens koerste, dus de batterijen zijn opgeladen”, had Van Aert er duidelijk zin in. “Ik ben niet nerveus. Na meer dan een maand zonder koers voelt het altijd een beetje raar om terug in competitie te komen. Ik heb een vrij groot trainingsblok achter de rug. Dan heb je altijd een klein beetje minder vertrouwen dan wanneer je een tijdje bezig bent.”

“Ik zou graag een rit winnen deze week. Dat zou goed zijn voor het vertrouwen. Mijn conditie is behoorlijk. Nog niet zoals ik ze zou willen voor de Tour de France, maar ik hoop toch mee te doen voor de ritwinst. Samen met Christophe (Laporte, nvdr.) ga ik proberen mij ertussen te gooien in de sprints. We hebben hier geen sprinttrein bij, maar er zijn weinig ploegen die dat wel hebben. Ik weet niet of de etappe vandaag op een sprint zal uitdraaien. Er zullen maar een paar ploegen interesse hebben om de koers te controleren en er hangt natuurlijk toch een gele trui vanaf. Misschien ga ik wel mee in de vlucht. Het parcours is meteen redelijk lastig. Al is het niet even lastig als de openingsrit van Parijs-Nice, waar we 1,2 en 3 werden. Ik heb de vrijheid om te proberen om ritten te winnen. Voor het weekend zijn het in principe allemaal etappes die me moeten liggen. In het slotweekend zal vooral het klassement vastgelegd worden. Ik heb hier al twee keer de groene trui in de Dauphiné gewonnen, dus dat is deze keer geen doel op zich. Al kan dat er wel bij komen als gevolg van goeie prestaties in de etappes. Als het nodig is zal ik het laatste weekend voor de ploeg rijden. Dat is afhankelijk van hoe goed Primoz (Roglic, nvdr.) is. Hij is in goede conditie, maar ook voor hem is het hoofddoel de Tour. Hier is toch altijd wat minder beleving dan in de Tour. Ik krijg geen kriebels van hier aan de start te staan.”

“Als ik de Tour- selectie zou mogen maken, zat Tiesj Benoot erin”

Samen met Roglic en Vingegaard is Van Aert de enige renner bij Jumbo-Visma die al zeker is van een plekje in de Tour-selectie. Onder meer zijn goede vriend Tiesj Benoot moet nog bang afwachten of hij de definitieve selectie haalt. “Als ik de selectie mag maken, hoort Tiesj Benoot in onze Tour-ploeg. Tiesj kan je overal inzetten. In de bergen, op het vlakke, als op klassieke parcoursen… overal kan hij van grote waarde zijn voor de ploeg. Hij kan een heel goede teamkapitein zijn, hij maakte een goede kans om erbij te zijn.”