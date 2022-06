“Het doet denken aan een Zuid-Amerikaanse dictatuur: nationaliseren”: experts over de verlenging van de kerncentrales

Die laatste twee kerncentrales openhouden kan voor Engie enkel als de Belgische overheid tussenkomt. Een idee waar regeringspartijen Open VLD en CD&V en oppositiepartij N-VA wel oren naar hebben. Maar is het wel zo’n goed idee? Experts zijn verdeeld, veel zal afhangen van de kleine lettertjes in de contracten. “En België zit sowieso in een lastige onderhandelingspositie”, klinkt het in koor.