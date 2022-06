Viroloog Marc Van Ranst: “Dankzij de vaccins zijn we veel beter beschermd tegen het coronavirus.” — © pma/belga

Corona, het beheerste twee jaar ons leven. Vandaag lijkt het een verre nachtmerrie, toch is het virus niet verdwenen. “Elke zomer ging het virus achteruit”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Wereldwijd hadden we op 2 juni het minst aantal doden per dag sinds maart 2020. Er gaan nog coronagolven komen, maar het zullen golfjes zijn die steeds kleiner worden.”