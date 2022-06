GoFundMe schrapt ‘inzamelactie’ voor Amber Heard om schadevergoeding te betalen

Zes weken lang stond het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) tegenover elkaar in de rechtbank in Fairfax. Ze hadden elkaar aangeklaagd voor smaad.

De rechtbank besloot Heard 2 miljoen dollar toe te kennen omdat de advocaat van Depp in een tabloid had gezegd dat Heard een “hoax” had gecreëerd. De jury gaf Johnny Depp daarentegen over de volledig lijn gelijk en oordeelde dat Heard uiteindelijk 15 miljoen dollar moet betalen aan haar voormalige echtgenoot. Het gaat om 10 miljoen dollar aan compensatory damages – de eigenlijke schade die vergoed wordt – en nog eens 5 miljoen dollar aan punitive damages. Dat laatste is een vorm van extra straf die uitgesproken kan worden door een rechtbank. In de staat Virginia wordt die 5 miljoen wel automatisch beperkt tot 350.000 dollar. Alles samen moet Heard nu zo’n 10,35 miljoen dollar aan Depp, dat is omgerekend 9,69 miljoen euro.

Maar de advocate van Heard gaf al eerder aan dat de actrice die som “absoluut niet” kan betalen. Een zekere Kimberly Moore wou daarom geld inzamelen voor Heard. Ze richtte een GoFundMe-pagina op en stond naar eigen zeggen in contact met het juridische team van de actrice. “Ik geloof Amber, en de sociale media beschermden de misbruiker”, luidde de GoFundMe-pagina. “Het vonnis overstijgt haar nettowaarde. Het is zo triest dat hij weg kon komen met het misbruik. Het vonnis bevordert dat misbruik. Als je kan, help haar dan alstublieft.” Het doel was 1 miljoen dollar in te zamelen.

Maar GoFundMe besloot de pagina te schrappen nadat bleek dat Heard en haar team niet op de hoogte waren van de actie. In een reactie liet GoFundMe weten dat de pagina offline werd gehaald voordat er enig significant bedrag gestort werd voor de actie.

(sgg)