Laurens ten Dam grijpt opnieuw net naast zege in meest heroïsche gravelwedstrijd ter wereld

Ivar Slik heeft zaterdag in de VS de Unbound Gravel 200, de belangrijkste gravelfietswedstrijd ter wereld, op zijn naam geschreven. De Nederlander legde in de regen de ruim 320 kilometer lange uitputtingsslag over onverharde wegen af in amper 9 uur, 22 minuten en 4 seconden. Zijn landgenoot en ex-profrenner Laurens ten Dam strandde op de vierde plek.