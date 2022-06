Wie volgt Richie Porte op in de Dauphiné? Sterrenteam Jumbo-Visma tempert verwachtingen: “De Tour is het grote doel”

LEES OOK. Wout van Aert herbegint zondag met frisse moed in Dauphiné: “Ik heb op tv gekeken naar de Ronde. Heel pijnlijk allemaal”

De Franse WorldTour-wedstrijd kwam vorig jaar op naam van Richie Porte. De Australiër is er nu niet bij. Hij stapte vorige week af in de Giro wegens ziekte en Ineos Grenadiers komt met een jonge ploeg aan de start, gebouwd rond Tao Geoghegan Hart en Filippo Ganna. Ook Laurens De Plus is van de partij. De Tour-tenoren Geraint Thomas, Adam Yates en Felipe Martinez kiezen voor de Ronde van Zwitserland als ultieme voorbereiding.

Al wordt de strijd om het klassement er wellicht één tussen die Britse formatie en Jumbo-Visma met Roglic en Vingegaard. Movistar brengt Enric Mas aan de start, ook van Bahrain-Victorious met Damiano Caruso mag één en ander verwacht worden en dan zijn er nog een rist outsiders.

“Eindwinst is geen doel op zich”

Team Jumbo-Visma komt met een sterrenformatie aan de start van de Dauphiné. Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Primoz Roglic zijn van de partij. De ploeg tempert de verwachtingen evenwel. “De Tour is het grote doel, deze koers winnen is geen doel op zich”, aldus ploegleider Grischa Niermann.

“We bekijken het van dag tot dag. We denken dat de renners na een eerste hoogtestage wel in orde zijn en dan willen we ons wel laten zien”, zei de ploegleider op de website van z’n team. “Maar deze Dauphiné winnen is geen doel op zich. Het is vooral een goede voorbereiding op de Tour, wat ons allerbelangrijkste doel blijft. Na de Dauphiné volgt er nog een hoogtestage, maar het is ook belangrijk om te koersen in de voorbereidingsperiode en dan komt deze wedstrijd op het perfecte moment.”

© PRESSE SPORTS

Voor de geel-zwarte brigade komen er met Primoz Roglic en Wout van Aert twee renners aan de start die eerder al succesvol waren in de Dauphiné. De Sloveen won in 2020 een rit en de Belgische kampioen schreef al drie ritten op zijn naam, waaronder ook een tijdrit. “Ik verwacht dat met name Primoz en Wout hun vorm willen testen en met koersritme verder zullen aanscherpen”, eindigde Niermann. “Vele ogen zullen op ons gericht zijn, dus we zullen met verstand moeten koersen.”

Weinig sprintkansen

Sprinters krijgen weinig kansen in de Dauphiné en dat is ook dit jaar niet anders. Op dag één kunnen ze een gooi doen naar de dagzege, mogelijk ook op dag twee na een lastige etappe met redelijk wat hoogtemeters. Er ligt ook nog een klimmetje op 9 km van de finish. Dinsdag wacht al meteen een aankomst bergop naar Chastreix-Sancy, 6,2 km aan 5,6%. Mogelijk wagen klassementsrenners hier al hun kans. Daags nadien ligt een lange tijdrit van 31,9 km, over vlakke wegen. Donderdag wacht een overgangsrit door de heuvels met kansen voor aanvallers of sprinters, net zoals op vrijdag vooraleer we het zware slotweekend induiken met twee Alpenritten.

Van Belgische zijde is het uitkijken naar Wout van Aert die de competitie hervat na een rustpauze en hoogtestage in de Sierra Nevada. Ook Tiesj Benoot is van de partij en moet zijn ticket voor de Tour winnen. Jordi Meeus zal wellicht willen meesprinten voor Bora-hansgrohe, Henri Vandenabeele kan verder zijn klimbenen ontdekken in een rittenkoers op het allerhoogste niveau en Jasper Stuyven zal zich willen verder klaarstomen voor de Tour. Ook van man in vorm Steff Cras mag één en ander verwacht worden, net zoals Maxim Van Gils die begin dit jaar de Saudi Tour won.