Nu de uitrol van de digitale energiemeter in Vlaanderen volop bezig is, is er technisch gezien geen enkele reden meer om nog te werken met het aloude systeem van de maandelijkse voorschotfactuur en de jaarlijkse afrekening. Al blijkt de appetijt bij de Vlaming vooralsnog nog niet zo groot. Het kan dus wel degelijk anders, maar is dat ook interessant?