Wat weten we al over de dood van de kleine Gino (9)? Wat gebeurt er nu met de verdachte?

Het lichaam dat zaterdag gevonden werd in het Nederlandse Geleen is wel degelijk dat van Gino, het 9-jarige jongetje dat woensdag was verdwenen in Kerkrade. Er is inmiddels een verdachte opgepakt, een 22-jarige man die bekend was bij het Nederlandse gerecht. Dit weten we al over de omstandigheden van dit droevige voorval.

Wat is er gebeurd?

De 9-jarige Gino van der Straeten verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade. De jongen kwam eigenlijk uit Maastricht, maar logeerde sinds een week bij een zus, omdat zijn moeder ziek is. Hij ging woensdagavond nog even buiten voetballen op een pleintje, en werd daar door getuigen nog gezien. Hij moest om 19.30 uur terug thuis zijn, maar kwam nooit opdagen.

Zijn zus ging hem die avond al tot diep in de nacht zoeken, en alarmeerde de politie. Die sloeg daarop groot alarm “uit vrees voor een misdrijf”, en ook talloze vrijwilligers begonnen grote zoekacties in de omgeving. Zaterdagmiddag vond de politie dan in Geleen, vlakbij Maasmechelen, het lichaam van een kind. Al snel werd duidelijk dat wat iedereen vreesde, werkelijkheid was geworden: het ging wel degelijk om de vermiste jongen. “Gino komt niet meer thuis”, klonk het somber.

Het lichaam van de jongen werd gevonden in de tuin van een woning die al enkele weken onbewoonbaar was na een brand. Het is niet duidelijk hoe het lichaam daar is beland, en hoe de jongen om het leven was gekomen. De politie en forensisch experten kwamen ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.

Wat weten we al over de verdachte?

De Nederlandse politie pakte zaterdagochtend vroeg een verdachte op in Geleen, in zijn eigen woning vlakbij de plek waar het lichaam van Gino een paar uur later gevonden zou worden. De man werd vervolgens verhoord, het was op zijn aanwijzingen dat het lichaam van de jongen even later gevonden werd.

Volgens de regionale omroep 1Limburg gaat het om Donny M. (22). De man was bekend bij het gerecht voor andere feiten, maar de politie verduidelijkte zaterdag tijdens een persconferentie dat zijn gerechtelijke verleden niet rechtstreeks tot zijn aanhouding had geleid. De politie noemde de aanhouding van de man “het resultaat van de optelsom” van de verschillende onderzoeken die door politie maar ook door vrijwilligers georganiseerd werden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat weten we nog niet?

De verdachte zit ‘in beperkingen’, wat betekent dat hij behalve met zijn advocaat met niemand mag praten. Het is dus niet duidelijk of het gaat om dezelfde man die volgens de getuigenis van andere jongetjes mee kwam voetballen op het pleintje in Kerkrade woensdagavond. Een buurtbewoner getuigde dat ze Gino die avond zag vertrekken “met een man die zich voordeed als voetbaltrainer”, maar ook daarover bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie bevestigde zaterdag wel dat zowel de plaats waar Gino gevonden is, als de woning van de verdachte als plaats delict beschouwd worden. Mogelijk wijst dat erop dat Gino bij de verdachte thuis om het leven kwam, maar ook daarover wilde de politie geen details geven.

De verdachte wordt dinsdag of woensdag voorgeleid, hij wordt voorlopig formeel enkel verdacht van ontvoering. Over het motief van de dader, en of er sprake was van misbruik, is dus ook nog geen duidelijkheid.

Hoe reageert de familie?

De familie van Gino is uiteraard zwaar aangeslagen door het nieuws. Volgens Judy op het Veld van organisatie ‘Namens de Familie’, die de nabestaanden bijstaat, moest de familie zelf constateren dat het gevonden lichaam in Geleen dat van Gino was. “Dat was een vreselijk moment voor ze”, zegt ze. “Ze zijn aangeslagen. Ze hebben in een vreselijke rollercoaster gezeten, het was met geen woorden te beschrijven. Ze zijn door een heel intens en verdrietig proces gegaan. De familie had hoop, tot het moment waarop het lichaam geïdentificeerd moest worden. Ze zijn nu bij elkaar. Vreselijk. Het verdriet is immens. Dat kun je je niet voorstellen.”