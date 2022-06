Aan een populaire bar in Nottingham is door veiligheidschecks een lange rij ontstaan. De foto is genomen een week na de Facebookpost van Zara Owen. — © Mary Turner/nyt

In de herfst was het Engeland, in de winter Frankrijk, en nu is het België: elk seizoen raakt een ander land in de ban van needle spiking. Het patroon is overal hetzelfde, en toch blijven er vooral vraagtekens over het fenomeen. ‘Ik probeer het te begrijpen, maar het is momenteel echt onverklaarbaar.’