Wout van Aert voert een leger van 21 Belgen aan in het Critérium du Dauphiné

Met 21 zijn ze, de Belgen die zondagmorgen al om 10 uur in La Voulte-sur-Rhône de start nemen van het 74ste Critérium du Dauphiné. Dé blikvanger is natuurlijk Wout van Aert die na een stage op de Sierra Nevada samen met kopman Primoz Roglic de groep van Jumbo-Visma aanvoert waarbij ook Tiesj Benoot hoort.

Onze landgenoten zitten verdeeld de helft van de 22 ploegen die in de Ardèche aan de start komen. Interessante enkelingen zijn Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Laurens De Plus (Ineos-Grenadiers), Jordi Meeus (Bora-hansgrohe), Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Henri Vandenabeele (Team DSM), Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost) en Eliot Lietaer (B&B Hotels p/b KTM). Met Steff Cras, Sébastien Grignard, Maxim Van Gils en Xandres Vervloesem zit het leeuwedeel van onze landgenoten bij Lotto-Soudal. Zowel AG2R-Citroën met Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en Oliver Naesen als Intermarche – Wanty Gobert met Jan Bakelants, Laurens Huys en Kobe Goossens hebben een interessant drietal landgenoten.

Wout van Aert landde zaterdagmiddag met de tgv vanuit Rijsel in Valence aan. Greg Van Avermaet & Co vlogen donderdag via Lesquin, maar kwamen in de files terecht die zowel vrijdagavond als zaterdag tot in de vooravond de Autoroute du Soleil teisterden.