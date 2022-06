Nu al dé goal van het toernooi: 20-jarige Australiër Alou Kuol scoort met ‘scorpion kick’ tegen U23 van Irak

Momenteel is in Azië het U23-toernooi aan de gang. In de partij tussen de Iraakse en de Australische beloften onder de 23 viel er een wel erg knappe goal te noteren. De 20-jarige Alou Kuol klopte de keeper met een zogenaamde ‘scorpion kick’. Kuol heeft allicht nu al dé goal van het toernooi op zijn naam staan.