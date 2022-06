In de Koning Albertlaan in Maaseik is een auto tegen de muur van een bedrijf gereden. Op de privéparking had een auto vrijdag rond 21 uur een burnout gedaan. Het voertuig slipte en belandde tegen een muur. De muur is over een lengte van 7 meter vernield. De bestuurder is gevlucht. Politie Maasland heeft de verdacht kunnen opsporen en zal overgaan tot verhoor wanneer de verdachte wordt aangetroffen. maw