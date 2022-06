Rally van Sardinië - Neuville wil er zondag in powerstage nog vol voor gaan: “We doen verder”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) hebben het einde van de rally van Sardinië niet gehaald. In een langzame rechtse bocht ging Neuville zaterdag in de fout, waarna zijn wagen over de kop ging. Het duo kon verder rijden, maar toen de motor warm begon te lopen, besloot Neuville te stoppen. De Belg wil op zondag tijdens de afsluitende powerstage het maximumaantal punten proberen te scoren.

2022 is tot dusver niet het seizoen van Thierry Neuville. In alle vijf de rally’s kende hij technische problemen, wat steeds voor een grote ontgoocheling zorgde. Maar telkens maakte die ontgoocheling plaats voor strijdlust. Ook tijdens de derde wedstrijddag van de rally van Sardinië. “Het doel deze ochtend was om vandaag zo snel als mogelijk te rijden en te zien waar we zouden uitkomen. We wisten dat er een kleine kans was, maar we moesten iets proberen. De rijder voor ons had een minuut voorsprong. Maar de tijden van de eerste en tweede rit waren zeer interessant”, zei Neuville.

Ook in de derde rit van de dag was Neuville opnieuw snel onderweg. “We bleven erin geloven, tot we in die langzame rechtse bocht verrast werden en de wagen rolde. We slaagden erin om toch nog verder te rijden, maar even verder moest ik de wagen definitief aan de kant zetten. Had ik de finish bereikt, dan zou ik mogelijk nog een herstelling hebben kunnen uitvoeren. Maar nu was dat niet mogelijk.”

Neuville komt op zondag opnieuw aan de start en heeft één doel. “Ik wil het maximumaantal punten pakken tijdens de powerstage. Ook in deze wedstrijd kregen we al snel te maken met een technisch probleem. Het was een moeilijk moment. Maar kijk: we doen verder”, besloot Neuville. (belga)