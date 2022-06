Tänak begint als leider aan slotdag in Rally van Sardinië

De derde wedstrijddag eindigde in totale chaos na een crash van de Fransman Fourmaux (Ford Puma Rally1). Eerder op de dag moesten Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) en Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) opgeven na een afgebroken wiel en een koprol. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) is vijfde.

De derde dag van de rally van Sardinië begon met een opgave van leider Esapekka Lappi die een wiel afbrak van zijn wagen. Ott Tänak nam het commando over en won zaterdagvoormiddag drie van de vier klassementsritten. Thierry Neuville ging in de derde rit in de fout, ging over de kop en moest uiteindelijk opgeven toen de motortemperatuur een alarmniveau bereikte. Morgen/zondag komt de Belg opnieuw aan de start.

Zaterdagnamiddag ging Tänak door op zijn elan en won hij drie ritten op een rij. De laatste klassementsrit van de dag zorgde voor de nodige chaos. Adrien Fourmaux crashte waarna er voor de ene rijder wel en voor de andere rijder dan weer niet een rode vlag gezwaaid werd. Zo eindigde de derde wedstrijddag in chaos en moest de organisatie voor de rijders die hun rit niet correct hadden kunnen afleggen een normtijd voorzien. Uiteindelijk kregen Sordo, Tänak, Breen en Rovanperä allen dezelfde tijd.

Op het einde van de dag is Tänak nog steeds leider. Na een moeilijk begin van het seizoen heeft hij een stevige optie genomen op de zege in Sardinië. Op de slotdag worden er nog vier klassementsritten gereden, goed voor iets minder dan 40 km. De rally van Sardinië eindigt zondag kort na de middag met de powerstage waar Thierry Neuville voluit voor de vijf punten gaat.

