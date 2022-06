Bijna even slecht als San Marino: Ierland kon al 11 matchen niet meer winnen in de Nations League en scoorde daarin amper twee keer

Ierland zit al enige tijd in de hoek waar de klappen vallen. In de voorbije elf Nations League-partijen werd er geen enkele keer gewonnen: zes verliesbeurten en vijf gelijke spelen. Als dat nog niet erg genoeg is, kon The Green Army daarin amper twee keer scoren. Enkel San Marino doet in de geschiedenis van de Nations League slechter met 0 goals.