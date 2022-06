Tweemaal verkeerd lopen deert hem niet: Keniaan Kirwa komt alsnog als eerste aan in marathon van Stockholm

Samen met de Ethiopiër Tesfaye Lencho Anbesa en de Eritreeër Merhawi Kesete had Kirwa een voorsprong bij elkaar gelopen, maar het trio zag die voorgift alweer snel verloren gaan toen bleek dat ze in de verkeerde richting gestuurd werden.

En het zou niet bij één keer blijven, want toen het aanvallend trio opnieuw was ontsnapt van de rest, werd er voor de tweede keer in de verkeerde richting gelopen. Het volgen van een politiemotor, die het parcours duidelijk niet goed kende, bleek niet meteen het beste plan. Hierdoor verloren ze meer dan twee minuten. Al bleek het geen probleem te zijn om die achterstand in te halen. Kirwa en Kesete streden op het einde voor de overwinning, die naar de 26-jarige Keniaan zijn.

Door de dubbele vertraging zat er wel net geen parcoursrecord in voor Kirwa. Dat record staat sinds 2019 op naam van de Ethiopiër Nigussie Sahlesilassie, die er toen 2 uur 10 minuten en evenveel seconden over deed. Kirwa zat er slechts een kleine minuut boven.