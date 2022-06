Thibaut Courtois gaat op de knieën: Bilzenaar vraagt zijn vriendin ten huwelijk op jacht

Het kan niet op voor Thibaut Courtois. Een week na zijn heldenrol in de Champions League-finale met Real Madrid mag de Bilzenaar al een volgende feestje inplannen. De Rode Duivel vroeg zijn Israëlische vriendin Mishel Gerzig ten huwelijk op een jacht.

Exact één dag dag na de Champions League-finale waarin de Rode Duivel schitterde, trouwde zijn broer Gaétan. Courtois was nog een dag later in Bilzen diens getuige op het burgerlijk huwelijk.

© Sven Dillen

Of het Courtois inspireerde, is niet geweten. Maar op sociale media circuleren wel beelden van onze nationale nummer één die op een jacht door de knieën gaat voor zijn lief Mishel Gerzig.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk

Courtois kondigde na de met 1-0 gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool aan al een hele tijd te sukkelen met pubalgie. De Real Madrid-doelman zakte maandagavond, enkele uren na zijn collega-Rode Duivels, af naar Tubeke. In Tubeke onderging hij enkele medische onderzoeken. Nadien werd besloten dat hij komende maand niet meer in actie zal komen voor de Rode Duivels.