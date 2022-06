Geen vijfde titel op rij voor Sint-Truiden bij de vrouwen, Visé is landskampioen

Sint-Truiden is er niet in geslaagd een vijfde titel op rij te pakken. Na de verloren bekerfinale tegen Initia Hasselt grepen de dames van Visé de beoogde titel.

In de aanvangsminuten van de titelstrijd bij de dames ging het aanvankelijk gelijk opgaand tussen de twee titelpretendenten: 2-2 na 3’. Vervolgens kregen de bezoeksters af te rekenen met pech: 5 ballen belandden op de paal/dwarsligger en een strafworp werd door Haegemans gemist waardoor Sint-Truiden de rol langzaam maar zeker moest lossen. Het duurde tot er al een kloof op het bord stond (7-3) vooraleer afscheidnemend coach Curfs overging tot een time out. Schepkens en Haegemans milderden tot 8-5 maar tijdens de straftijd van deze laatste liep Visé verder uit. Bij 13-5 (21’) reageerde Sint-Truiden met 3 scores op rij maar met een laatste score in de slotseconde had Visé halfweg de titel al bijna op zak: 17-9 (rust).

Gedreven uit de kleedkamer

Na de pauze kwam Sint-Truiden iets gedrevener uit de kleedkamer (17-12) maar in een mum van tijd nam Visé de partij opnieuw in handen en blonk er 25-13 op het bord na 13’. Een time-out bij 28-17 bracht weinig zoden aan de dijk: een zegezeker Fémina bleef de wedstrijd controleren en liet Sint-Truiden amper dichterbij komen. Met een time-out in de slotminuut ging coach Roef over tot applausvervangingen vooraleer het dak eraf ging in een volgelopen sporthal in Visé. “We verliezen vandaag van onszelf”, vond coach Curfs. “Ik herkende mijn eigen team niet. Visé is vandaag de verdiende winnaar.”

Visé: Van de wal 12, Clemont 8, Houben 5, Carabin 5, Bearzatto 1, Himberlin 2, Le Brigand 1.

HB Sint-Truiden: Janssen 8, Haegemans 4, Schepkens 4, Marteleur 2, Macours 2, Putzeys 1, Lamotte 1.