De Oudsbergse Sou (12) en haar papa Jaouad uit Oudsbergen winnen Come Dance With Me. — © Play 4

Oudsbergen

“Eén duo heeft de harten van alle juryleden gestolen: de winnaars van Come Dance With Me zijn Sou en Jaouad!” Niet alleen de winst van het dansprogramma is binnen, ook de waterput die de Oudsbergse Sou (12) wilde plaatsen. “Meer nog: de put is al geplaatst”, lacht ze.