Russische Anzhi Makhachkala, ex-ploeg van onder meer Mbark Boussoufa en Samuel Eto’o, verliest proflicentie

Op haar website dankte Anzhi alle spelers, coaches en supporters. De club gaf aan te hopen op een dag terug te keren op het hoogste niveau.

Anzhi raakte elf jaar geleden bekend na de overname van de club door Suleyman Kerimov, een plaatselijke miljardair. Die haalde internationale sterren als Roberto Carlos, Willian, Lassana Diarra en Samuel Eto’o naar Dagestan. Vanuit België maakten Mbark Boussoufa, Mehdi Carcela en Joao Carlos de overstap. De Nederlander Guus Hiddink werd er hoofdcoach.

De club werd een keer vijfde en een keer derde in de Russische Premier League en verloor ook een bekerfinale. Twee keer werden de achtste finales van de Europa League gehaald. In het seizoen 2013-2014 schakelde Anzhi Racing Genk uit in de zestiende finales. Aan het einde van dat seizoen degradeerde de club al voor een seizoen naar de Russische tweede klasse. Het keerde snel terug, maar in 2019 volgde een definitieve neergang.