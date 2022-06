Pijnlijk verdict: Alexander Zverev scheurt verschillende ligamenten in voet na blessure in halve finale tegen Rafael Nadal

“Ik vlieg maandag naar Duitsland om verdere onderzoeken te laten verrichten en om uit te maken wat de beste en snelste manier is om te herstellen”, luidde de boodschap van Zverev op Instagram. Verder bedankte hij “iedereen ter wereld voor de lieve berichten”.

De Duitser zag zich vrijdag in zijn halve finale tegen Rafael Nadal op het grandslamtoernooi van Roland Garros genoodzaakt om op te geven bij een 7-6 (10/8) en 6-6 stand in het voordeel van de Spanjaard. In een videoboodschap na de match liet hij reeds uitschijnen dat het erop leek dat hij een zware blessure had opgelopen.

Zijn deelname aan het grandslamtoernooi van Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat, is bijzonder twijfelachtig.

