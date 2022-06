Zizou Bergs mag zich opmaken voor tweede kwalificatieronde in ’s Hertogenbosch

Zizou Bergs (ATP 199) heeft zaterdag zijn eerste kwalificatieronde voor het ATP 250-toernooi in het Nederlandse ‘s Hertogenbosch (gras/648.130 euro) winnend kunnen afsluiten. De 22-jarige Limburger, het zevende reekshoofd in de kwalificaties, versloeg de Zweed Nicolae Madaras (ATP 315) na één uur en 45 minuten tennis in drie sets (3-6, 7-5 en 6-1).

Bergs treft in de tweede (en laatste) kwalificatieronde de Australiër Matthew Ebden (ATP 395). Die rekende in zijn eerste voorronde in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Amerikaan Stefan Kozlov (ATP 112), het tweede reekshoofd in de kwalificaties.

Naast Bergs komen ook Sander Gillé en Joran Vliegen in actie in ‘s Hertogenbosch. In de eerste ronde van het dubbelspel ontmoeten ze de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Braziliaan Marcelo Melo.