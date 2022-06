Belgian Cheetah Naomi Van den Broeck loopt stevig persoonlijk record in Oordegem, Jonathan Sacoor pas zesde op 400 meter

Sinds vorige week stond het persoonlijk record van Van den Broeck, de regerende Belgische kampioene, op 52.68. Voor het EK in München in augustus is 51.70 nodig, voor het WK in Eugene in juli is 51.35 vereist. Helena Ponette, nog een Belgian Cheetah, finishte als tweede in Oordegem. Ook zij lukte met 52.86 een persoonlijk record.

Op de 400 meter horden kon Paulien Couckuyt niet helemaal overtuigen. Ze won in 56.05, precies dezelfde chrono als bij haar seizoensopener vorige week. Haar nationale record staat sinds vorig jaar op 54.47. Daardoor is ze al geplaatst voor zowel het WK als het EK. Maandag komt ze opnieuw aan de bak bij de FBK games in het Nederlandse Hengelo.

Sacoor slechts zesde op 400 meter

Jonathan Sacoor is zaterdag op een nochtans niet overdreven sterk bezette 400 meter tijdens de Flanders Cup atletiek in Oordegem pas als zesde gefinisht. De Belgian Tornado moest vrede nemen met 47.70.

Het persoonlijk record van Sacoor staat al vier jaar, van toen hij de wereldtitel bij de junioren veroverde, op 45.03. Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 nodig, voor het EK in München in augustus is Sacoor al geplaatst met dank aan zijn 45.41 van vorig jaar.

De winst was zaterdag in in 46.61 voor de Zweed Kasper Kadestal. Asamti Badji, die in het verleden al in actie kwam voor de Belgian Tornados, was de beste Belg. Hij evenaarde zijn persoonlijk record van 46.89.