Christian Scaroni wint openingsetappe Adriatica Ionica Race

Christian Scaroni heeft zaterdag de eerste rit van de vierde editie van de Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima, met start in Tarvisio en aankomst na 193,8 kilometer in Monfalcone, op zijn naam gebracht.

De 24-jarige Italiaan, die rijdt met de ploeg van de nationale Italiaanse selectie, haalde het een sprint met vier van zijn landgenoot Filippo Zana en de Spanjaard Raul Garcia Pierna. Lucca Riccardo, nog een Italiaan, werd vierde. Het was meteen de eerste profzege voor Scaroni. De Italiaan is ook de eerste leider in deze rittenkoers.

Reeds vrij vroeg vormde zich een kopgroep met Matteo Zurlo, Matteo Donega, Adriano Brogi en Frederico Burchio. Het kwartet boekte een maximale voorsprong van vier minuten. Wanneer in de grote groep het tempo werd opgevoerd waren de vroege vluchters eraan voor de moeite. Het sein dan voor vier anderen om het eens te proberen. Luca Covili, Santiago Umba, Paul Double en Veljko Stojnic trokken in de aanval. De grote groep liet hen echter nooit meer dan een halve minuut voor zich uit rijden en in volle finale werden zij vervoegd door een deel van het peloton.Het bleef aanvallen regenen en uiteindelijk werd het pleit beslecht na een sprint met vier. Daarin liet Christian Scaroni iedereen achter zich.

Hij start zondag in de leiderstrui in de tweede etappe tussen Castelfranco Veneto en Monte Grappa van de Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima. Die is 174,6 kilometer lang. Het venijn zit hem daar in de staart. Na 130 kilometer koers begint men aan de klim naar de Monte Grappa.