Diepenbeek blaast carnavalstoet opnieuw af

Omwille van de slechte weersomstandigheden hebben de Teutonische Ridders in Diepenbeek de carnavalstoet die voor pinksterzondag gepland stond, opnieuw afgelast. “De weersvoorspellingen voorzien voor de hele namiddag regen en zelfs onweer”, zegt Gregory Machiels van de Teutonische Ridders. “We willen noch de deelnemende groepen, noch de toeschouwers in die omstandigheden naar ons centrum laten afzakken.”

Of de prins en jeugdprins, die zowaar al sinds hun verkiezing in 2019 op hun ‘stoet’ wachten, in 2023 alsnog op de wagen kruipen, wordt later nog bekeken met alle betrokkenen. dj