Mark Cavendish vraagt zich na Heistse Pijl af wie er wint: “Wat is zijn naam? De Lie? De Bie?”

Mark Cavendish werd ondanks mechanische pech alsnog derde in de Heistse Pijl. Samen met tweede Nizzolo moest de Brit van Quick-Step Alpha Vinyl zijn meerdere erkennen in onze landgenoot Arnaud De Lie (Lotto Soudal). Al was een zichtbaar teleurgestelde Cavendish even diens naam vergeten.

“Een beetje teleurstellend die derde plaats”, gaf Cavendish te kennen na afloop. “De jongens werkten de hele dag hard om zeker in de laatste ronde vooraan te zitten. In de afdaling van de Heistse Berg kwam mijn ketting los, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt dit jaar. Ik probeerde nog wel aan te klampen en zo veel mogelijk plaatsen goed te maken, maar dat is altijd moeilijk als er een sprint aankomt”, wist Cavendish. Al moest de Brit nog wel even bevestiging vragen over de winnaar: “Wat is zijn naam trouwens? De Lie? De Bie? Hij is wel erg snel.”

