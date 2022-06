Feest bij Lotto Soudal! Arnaud De Lie sprint naar winst in Heistse Pijl en boekt vijfde profzege

Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) is de opvolger geworden van Pascal Eenkhoorn in de Heistse Pijl. In een uitgedund peloton was De Lie de snelste in een verwachte sprint in de straten van Heist-op-den-Berg. Giacomo Nizzolo en Mark Cavendish vervolledigen het podium.

Van bij de start ging het er heel nerveus aan toe in de Heistse Pijl. Na een uur koers vormde zich toch een kopgroep met zes renners. Dat waren Thibau Verhofstadt, Jorre Debaele, de Duitser Maurice Ballerstedt, de Fransman Adrien Lagree, de Brit Oscar Onley en de Canadees Benjamin Perry. Het zestal sprokkelde een maximale voorsprong van 5:30. Bij het aansnijden van de zes plaatselijke ronden, van elk 15,4 kilometer, hielden ze daar nog slechts 3:35 van over.

In het peloton begonnen de renners van Quick-Step Alpha Vinyl, Lotto Soudal en BORA-hansgrohe het tempo stelselmatig op te voeren. Enkele renners, zoals Andreas Goeman, Sven Burger, Donavan Gondin, Rick Zabel en Brent Van De Kerkhove, sloegen tegen de vlakte. Nog voor het ingaan van de twee laatste plaatselijke ronden lieten Oscar Onley en Benjamin Perry hun metgezellen in de steek en trokken met twee in de aanval.

Net voor het ingaan van de slotronde kreeg Perry af te rekenen met kettingproblemen en verloor zo ook voeling met de kop van de wedstrijd. Het peloton volgde op 58 seconden van eenzame leider Oscar Onley. Eerst Mick van Dijke en daarna Tim van Dijke trok in de tegenaanval. Die acties zorgden ervoor dat de afstand tussen Onley en de grote groep alsmaar kleiner werd.

Met nog 8 kilometer voor de boeg smolt alles opnieuw samen. Door de hectiek van de finale sloegen in het peloton opnieuw enkele renners tegen de vlakte. Davide Ballerini stoof als eerste de Heistse Berg op maar kon geen kloof slaan op de rest. Een langgerekt peloton trok de laatste rechte lijn in. In de daaropvolgende sprint nam Arnaud De Lie de maat van iedereen, goed voor zijn 5e zege van het seizoen. Hij won dit jaar ook al de Trofeo Playa de Palma (1.1), de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (1.1), de Volta Limburg Classic (1.1) en de GP Marcel Kint (1.1).

De Lie volgt op de erelijst de Nederlander Pascal Eenkhoorn op. Die bleef vorig jaar in een sprint met drie onze landgenoten Yves Lampaert en Jonas Rickaert voor. De laatste Belgische zege dateerde van 2017, met Jasper De Buyst.

Arnaud De Lie: “Mijn toekomst ligt bij Lotto Soudal”

“Opnieuw hebben mijn ploegmakkers het plan dat we hadden voor de start perfect uitgevoerd”, legde hij uit. “Ik werd zeer goed naar voren gebracht en op een topplaats afgezet net voor de aanvang van de beklimming van die Heistse Berg. Ik koos daarop het wiel van Piet Allegaert. Ook Giacomo Nizzolo zat in mijn buurt. Nizzolo zette zijn sprint in op zowat 250 meter van de eindmeet. Ik wachtte netjes af en kon over hem heen geraken en het zo afmaken. Ongelooflijk. Dit is een twee op twee want afgelopen zondag won ik ook al de GP Marcel Kint in Zwevegem.”

Het was de vijfde zege voor De Lie voor Lotto Soudal, dat zijn contract wil openbreken. “Ik ben uitermate blij met de conditie en mijn huidig vormpeil”, ging de snelle man verder. “Ik kan natuurlijk ook steeds terugvallen op een stevige ploeg. Zonder hen zou ik niet in een perfecte positie aan mijn sprint kunnen beginnen. Normaal gezien gaan we binnenkort aan tafel zitten om mijn contractverlenging te bespreken. De ploeg heeft veel vertrouwen in mij en dat zorgt ervoor dat ik me heel goed voel bij hen. Florian Vermeersch, Cedric Beullens, Brent Van Moer, Sebastien Grignard en nog anderen doen er telkens weer alles aan om mij in een zetel naar de sprint te brengen. Wellicht zal dat nieuwe contract lopen over een duur van drie jaar.”

