Borussia Mönchengladbach wordt het al zeker niet voor Vincent Kompany: Bundesliga-club stelt Daniel Farke aan

Farke maakt naam voor zichzelf door Norwich City in 2018 terug naar de Premier League te loodsen, een kunstje dat hij in 2021 nog eens overdeed. Vorig seizoen nam de club afscheid van hem en in januari van dit jaar werd hij aangesteld als hoofdtrainer bij de Russische eersteklasser FK Krasnodar, maar daar trok hij na de Russische inval in buurland Oekraïne de deuren achter zich dicht zonder ook maar één wedstrijd op de bank te hebben gezeten.

Lucien Favre gold aanvankelijk als de topfavoriet om over te nemen bij Gladbach, dat aan het einde van het seizoen afscheid nam van hoofdcoach Adi Hütter. De 52-jarige Oostenrijker stond slechts één seizoen aan het roer bij die Fohlen. Favre was eerder hoofdcoach van Gladbach tussen 2011 en 2015.

© AFP

Toen duidelijk werd dat Favre niet zou terugkeren, viel de naam van Vincent Kompany opnieuw in verschillende Duitse media, maar uiteindelijk werd er voor Farke gekozen. Kompany nam onlangs afscheid van Anderlecht en lijkt sindsdien op weg naar Burnley, dat degradeerde uit de Premier League. Officiële bevestiging is er echter nog steeds niet. Bij paars-wit wordt hij opgevolgd door Felice Mazzu.