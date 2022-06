Coco Gauff (WTA 23) is er niet in geslaagd om haar allereerste Grand Slamfinale te winnen. Op het Parijse gravel moest de 18-jarige Amerikaanse de duimen leggen voor de Poolse nummer één van de wereld Iga Swiatek in twee sets: 6-1 en 6-3. De 21-jarige Swiatek schreef Roland Garros in 2020 al op haar palmares.