LIVE. Politie geeft persconferentie over verdwijning van Gino (9) na vondst lichaam en arresteren van verdachte

De verdwijningszaak rond de 9-jarige Gino van der Straeten kwam zaterdag plots in een stroomversnelling terecht. Rond 4 uur ‘s nachts werd in het Nederlandse dorp Geleen, op goed 20 kilometer van Kerkrade waar de jongen woensdagavond verdwenen was, een verdachte opgepakt. De man wordt verdacht van ontvoering van Gino. Enkele uren later werd in de tuin van een weken geleden uitgebrande woning in Geleen een lichaam gevonden. Of het om de jongen gaat, is nog niet duidelijk. De politie zegt er wel “ernstig rekening mee te houden”.