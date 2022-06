Yanina Wickmayer neemt eerste horde in kwalificaties in Rosmalen

© Getty Images via AFP

Yanina Wickmayer heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/251.750 dollar).

Wickmayer zette de Finse Anastasia Kulikova (WTA 191) opzij in twee sets. Het werd 6-1 en 7-5 na een uur en tien minuten wedstrijd. In de tweede en laatste voorronde wacht de Australische Storm Sanders (WTA 207) of de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 162).

De 32-jarige Wickmayer, die nog geen WTA-ranking heeft, speelt in Rosmalen dankzij een wildcard haar eerste WTA-toernooi sinds haar comeback op het circuit begin februari. In oktober 2020 laste de voormalige nummer 12 van de wereld een break in vanwege haar zwangerschap.

Vier Belgische vrouwen staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het Libéma Open. Elise Mertens (WTA 32) is het achtste reekshoofd en treft in de eerste ronde een qualifier. Bij winst speelt ze in de achtste finales mogelijk tegen Alison Van Uytvanck (WTA 60). Die moet voorbij de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 104).

Kirsten Flipkens (WTA 307) mag net als Mertens starten tegen een qualifier. Greet Minnen (WTA 83) komt de baan op tegen de Russische Anna Blinkova (WTA 118).